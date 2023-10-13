13 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Российские спортсмены могут получить приглашения на Олимпиаду напрямую от МОК

Российские спортсмены могут получить приглашения на Олимпиаду в Париже напрямую от Международного олимпийского комитета – по согласованию с международными федерациями, если понадобится – с национальными федерациями, заявил глава МОК Томас Бах.

Накануне МОК отстранил Олимпийский комитет России, теперь ОКР не сможет получать от МОК финансирования, взаимодействовать с ним МОК тоже не будет.

В решении МОК, опубликованном на сайте организации, говорится, что приглашения могут получить "отдельные нейтральные спортсмены с российским паспортом". Причем речь идет как об Играх в Париже, так и о зимней Олимпиаде в Милане в 2026 году. Говорится, что они получат приглашения "в подходящее время".  

В ОКР накануне никак не прокомментировали ситуацию. В Министерстве иностранных дел также не заявили о переговорах или каких-то конкретных шагах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что "Россия продолжит задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов". Она не сказала, как Россия до сих пор "задействовала" какие-либо "инструменты для отстаивания прав".

Теги: мок, окр, мария захарова, приглашение, олимпиада, париж-2024


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