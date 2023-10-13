КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

КНДР пригрозила нанести удар по стратегическим американским объектам, развернутым на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Таким образом Пхеньян отреагировал на учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, в которых участвует американский авианосец USS Ronald Reagan.

Как сообщает ЦТАК, перебрасывание Вашингтоном ядерных стратегических средств в район Корейского полуострова является "открытой военной провокацией", которая может привести к катастрофе. Об этом пишет "Интерфакс".

В сентябре КНДР объявила о спуске на воду новой атомной подводной лодки, способной нести тактическое ядерное оружие. Новая подлодка будет "выполнять свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил".