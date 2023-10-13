13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Владимир Якушев: Число проблемных долгостроев в УрФО сократилось до 30

Полномочный представитель президента Владимир Якушев держит на контроле ход восстановления прав обманутых дольщиков. Полпред отметил, что с начала 2022 года из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) удалось исключить 106 долгостроев. Планируется, что к 1 января 2024 года федеральный округ выйдет с минимальным количеством таких объектов.

"За 2022 год и девять месяцев 2023 года в Уральском федеральном округе восстановлены права 2864 человек дольщиков. Число проблемных объектов в ЕРПО сократилось до 30. Органам власти всех уровней вместе с ППК "Фонд развития территорий" предстоит исключить их из реестра и восстановить права менее двух тысяч человек", – подчеркнул Владимир Якушев.

(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Он также пояснил, что из 30 оставшихся проблемных долгостроев жилыми являются 24 объекта.

Как отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, действующие федеральные и региональные механизмы оказывают реальную помощь обманутым дольщикам. За 9 месяцев текущего года восстановлены права 30 577 дольщиков. За счет федеральных механизмов восстановлены права 13 636 граждан, за счет региональных – 16 941 человек.

Теги: Владимир Якушев, долгострой


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