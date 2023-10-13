ХАМАС сообщил, что 13 заложников погибли из-за ударов Израиля по Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что при обстрелах Израиля в секторе Газа погибли 13 заложников. В числе жертв есть иностранцы.

"В результате массированной израильской бомбардировки в течение 24 часов шесть заложников погибли в Северной провинции, семь - в провинции Газа, еще трое - в других провинциях", - приводит ТАСС заявление движения.

ХАМАС удерживает в заложниках не менее 150 человек, похищенных из Израиля, сообщила ранее турецкая газета Takvim. Среди заложников могут быть российские граждане. По данным СМИ, Турция ведет с ХАМАС переговорный процесс по поводу освобождения удерживаемых лиц.