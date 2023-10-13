13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбургском центре защиты потребителей рассказали, как вернуть деньги за туры в Израиль

В Екатеринбургском муниципальном центре защиты потребителей рассказали, как вернуть деньги за оплаченные туры в Израиль, на территории которого начались военные действия.
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Как сообщила директор центра Янина Голубева, чтобы вернуть деньги в досудебном порядке, необходимо направить туроператору требование о расторжении или изменении договора. В заявлении нужно ссылаться на статью 14 (Обеспечение безопасности туризма) ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ" и рекомендации Минэкономразвития.

"В случае расторжения договора до начала путешествия потребителю должна быть возвращена денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг. Изменение условий договора может касаться также переноса срока и места путешествия. В этом случае необходимо оформлять изменения, вносимые в договор, в письменной форме", - приводит слова Голубевой официальный портал Екатеринбурга.

По ее словам, для отказа от тура или его изменения центр правозащиты рекомендует вручить туроператору заявление под роспись, либо направить его почтой заказным письмом или посредством официального сайта.

"Если турагент возьмет на себя обязанность урегулировать вопрос возврата денежных средств, то туристу стоит запросить у него подтверждение факта передачи туроператору соответствующего заявления. Если туроператор не выходит на связь или отказывает в расторжении (изменении) договора, то мы рекомендуем обращаться с иском в суд. Специалисты МБУ "Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей" готовы оказать бесплатную помощь в оформлении всех необходимых документов", - добавила Янина Голубева.

Записаться на прием можно по телефонам 371-53-48 и 354-55-82. Вопросы принимаются по электронной почте potrebitel_ekb@mail.ru, либо на официальной странице центра правозащиты.

Теги: Израиль, туры, возврат, Екатеринбург


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