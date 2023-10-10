Захарова: Как же получилось, что разведка США проморгала атаку на Израиль?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на провал разведывательных служб США, которая не предупредила об эскалации палестино-израильского конфликта.

По словам дипломата, про спецоперацию России на Украине Вашингтон "рассказывал миру два месяца в 2021-м и еще два месяца в 2022-м".

"А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?", - написала Захарова в Telegram-канале.

"Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке?", - задалась вопросом представитель МИД РФ.

Она добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен этот вопрос СМИ комментировать отказался.

Ранее российский МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня и налаживанию при содействии международного сообщества переговорного процесса.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль официально перешел на военное положение. К 9 октября ЦАХАЛ начал масштабную атаку на сектор Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.