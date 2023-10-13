Рост нештатных ситуаций на МКС связан с возрастом станции и мусором вокруг нее - Роскосмос

Увеличение нештатных ситуаций на Международной космической станции (в том числе на ее российском сегменте) связано с возрастом МКС и большим количеством мусора на околоземной орбите, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"С одной стороны, это возраст станции, с другой - наличие искусственного мусора, который находится на околоземной орбите, он требует постоянного мониторинга и устранения", - цитирует Борисова "Интерфакс".

Эта проблема со временем, по словам Борисова, будет только нарастать. "К ней нужно относиться очень серьезно, комплексно решая вопросы защиты от мусора, а также своевременного мониторинга и уклонения от него", - добавил он.

"Я пообщался с американскими коллегами, у них никакой паники нет. Это воспринимается как нормальная ситуация, которая требует серьезного анализа и устранения", - сообщил Борисов.

МКС находится в эксплуатации с 1998 года. Последний инцидент произошел на российском модуле "Наука", введенном в эксплуатацию в 2021 году.