На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, сообщил Роскосмос.

В ведомстве отметили, что основной контур терморегулирования работает в штатном режиме и обеспечивает комфортные условия в жилой зоне. Экипажу и станции ничего не угрожает.

Напомним, в 2021 году во время отправки модуля "Наука" к МКС произошло несколько нештатных ситуаций. Сообщалось о потере телеметрии на некоторое время, также у модуля при стыковке с МКС включился двигатель, из-за чего станция совершила несколько маневров. Позже ситуация была исправлена обратными маневрами с помощью двигателей других модулей, но пришлось отложить старт американского корабля Starliner.