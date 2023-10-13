13 Октября 2023
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Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Париже расследуют возможное отравление Марины Овсянниковой

В Париже прокуратура начала расследование в связи с подозрением на возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой.

По данным ведомства, Овсянникова сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. "Она посчитала, что ее попытались отравить", - заявили ТАСС в прокуратуре Парижа.

Agence France-Presse со ссылкой на источник передает, что на ручке двери своей квартиры в Париже бывший сотрудник Первого канала обнаружила некий порошок.

4 октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам колонии за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Поводом для обвинения послужил пикет журналистки на Софийской набережной в Москве 15 июля прошлого года.

Напомним, Овсянникова находится в международном розыске. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Год назад МВД объявило экс-редактора новостного вещания Первого канала в федеральный розыск. Ранее суд отправил ее под домашний арест. Однако Овсянникова заявила, что не признает вину, и сбежала из-под домашнего ареста. По словам адвоката, Овсянникова уехала "в одну из европейских стран", где сейчас находится "под защитой".

Теги: марина овсянникова, отравление, прокуратура, париж


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