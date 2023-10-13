13 Октября 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/mod_russia

СМИ: родственники погибших на СВО получат за них выплаты на жилье

Близкие родственники погибших в ходе проведения специальной военной операции бывших сотрудников полиции и других ведомств смогут получить единовременную социальную выплату.

Средства будут выделяться на приобретение или строительство жилья — не позже одного года со дня смерти. Соответствующий проект закона одобрила правительственная комиссия.

В настоящее время федеральное законодательство России устанавливает право тех сотрудников, которые имеют стаж службы не менее 10 лет. При этом жилищная выплата предоставляется родственникам, если смерть наступила вследствие увечья во время службы. Но в случае перехода на военную службу и его гибели члены семьи лишаются права на получение жилищной выплаты.

Как заявил аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук, мера поддержки носит отлагательный характер — сперва военнослужащий встает на учет, примерно через пару лет получает пособие на улучшение жилищных условий. Сегодня возможны случаи, когда стоящий на учете гражданин в ходе боевых действий погибнет. По мнению Склянчука, было бы несправедливо оставлять такие семьи без помощи.

Эксперты говорят, что льготными программами и субсидиями от государства на жилье граждане активно пользуются. Но на рынке недвижимости прямо инициатива отразится незначительно, сообщают "Известия".

Ранее кабмину России предложили снизить ставку по ипотечным кредитам до 2% для мобилизованных участников специальной военной операции.

Теги: спецоперация, жилье, выплаты


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Ранее 11.10.2023 05:07 Мск Мобилизованным участникам СВО могут снизить ставку по ипотеке до 2%

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