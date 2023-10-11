11 Октября 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизованным участникам СВО могут снизить ставку по ипотеке до 2%

Кабмину России предложили снизить ставку по ипотечным кредитам до 2% для мобилизованных участников специальной военной операции.

С соответствующей инициативой в адрес вице-премьера, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко обратился заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По его словам, льготное ипотечное кредитование для всех семей участников спецоперации — крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь.

"С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга", — считает парламентарий. Он указал, что семьи мобилизованных должны быть социально защищены и иметь заслуженные льготы по приобретению жилья, такие как снижение ипотечной ставки до 2%, "тем более что такая мера уже реализовывается в некоторых регионах России". Григоренко также считает, что это повысит боевой дух бойцов.

Зампред комитета отметил, что причиной его обращения в правительство РФ стали просьбы жен мобилизованных, которые предложили рассмотреть такую меру поддержки их семей, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России появится АНО по защите прав участников спецоперации.

Теги: ипотека, мобилизация, спецоперация, жилье


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