Глава Минпромторга анонсировал создание тяжелого авиадвигателя за 180 миллиардов

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о создании тяжелого авиационного двигателя ПД-35. Завершить проект планируется к 2030 году, потратив на реализацию 180 млрд рублей.

"К 2030 году должен появиться уже двигатель с рабочим названием ПД-35. Хотя не факт, что это будет 35 тонн, скорее всего это будет от 26 до 35. В марте следующего года мы будем понимать более точно", - рассказал Мантуров во время пленарной сессии "Двигателестроение на форсаже. Приоритеты отрасли в современных условиях".

Двигатель будут использовать для оснащения широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, в числе которых модернизированные ИЛ-96 и российско-китайский CR929. Созданием занимается "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), входящая в "Ростех". В планах развивать идею и на базе ПД-35 разработать авиадвигатели тягой до 50 тонн.