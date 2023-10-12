12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

При ударе БПЛА под Белгородом ранены журналист Sputnik и его жена

В результате удара дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, сотрудница БГТУ имени Шухова Олеся Акифи.

Об этом заявил Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, сообщает РИА Новости.

По его словам, погибла их четырехлетняя дочь, а также родители Олеси.

Супруги попали в реанимацию, решается вопрос о перевозке раненых в Москву. Состояние женщины врачи оценили как тяжелое. Мужчина находится в коме.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека погибли при падении обломков беспилотника на дом под Белгородом, среди них – маленький ребенок. По его словам, еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Ночью ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду, при падении обломков загорелся частный жилой дом. Кроме того, повреждено несколько жилых домов и автомобилей.

Теги: журналист Sputnik, беспилотник, Белгород


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