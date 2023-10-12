Владимирская область готовит уникальный стенд для экспозиции предстоящей Международной выставки-форума «Россия»

Заместитель Губернатора Владимирской области Александр Ремига рассказал журналистам о ходе подготовки Владимирской области к выставке-форуму «Россия», которая стартует 4 ноября в Москве на ВДНХ.

«Владимирская область готовит уникальный стенд, который станет частью большой экспозиции всех 89 регионов страны. Он разместится в павильоне №75. Наша основная линия – стремительное движение области к развитой инновационной экономике и социальной сфере с опорой на историю, культуру и традиции. Ключевой элемент экспозиции – наше белокаменное зодчество. Части стенда будут отсылать посетителей к образам храма Покрова на Нерли, Дмитриевского и Успенского соборов. С помощью дизайнеров и архитекторов мы нашли способ реализовать эту задумку в современной интерпретации», – сообщил Александр Ремига.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области, стенд региона будет условно разделён на четыре зоны с экспонатами и сектор различных активностей – презентаций, мастер-классов, встреч, культурных программ. Продвигая идею развития наследия предков нынешними поколениями – достойными продолжателями великих традиций, в экспозиционной зоне будут представлены интересные инновационные продукты от местных производителей.

Например, гостей точно заинтересует многофункциональная капсула. Это концепт инновационного места для отдыха и перезагрузки.

«Мы представим наши достижения в фармацевтике, производстве ортопедических изделий и средств реабилитации. В их числе – инновационные разработки компаний «Генериум» и «ИНТРА». Посетители с помощью дополненной реальности познакомятся с процессом восстановления повреждённой хрящевой ткани коленного состава», – анонсировал первый вице-губернатор.

На стенде будет представлена установка по очистке воды с помощью мембран, наглядно демонстрирующая процесс на всех его этапах. Использование мультимедийного оборудования позволит понаблюдать за очисткой на молекулярном уровне.

«На стенде региона будут также представлены два макета наших городов. Это, конечно, Суздаль, который в следующем году отметит 1000-летний юбилей и встретит его в качестве Новогодней столицы. При демонстрации макета будут использованы технологии дополненной реальности, демонстрирующие, каким город был, стал и будет. Компания «Лечу над миром» с помощью VR-очков проведёт виртуальные экскурсии по Суздалю и Владимиру. Также будет представлен макет Доброграда, являющегося иллюстрацией нового подхода к урбанистике», – пояснил Александр Ремига.

Частью выставочной экспозиции станут огромный Покровский пряник размером 2 на 3 метра и коллекция народных костюмов мастеров Владимирской области, созданных в рамках проекта «Живая нить традиций». Для посетителей будут организованы костюмированные фотосессии.

Важные составляющие программы выставки-форума – Ярмарка регионов, на которой можно будет приобрести продукцию региональных производителей, а также гастрономический фестиваль «Россия – территория вкуса». В выставочном павильоне организуют зоны питания, где можно будет попробовать блюда от известных шеф-поваров регионов. Владимирская область представит на фестивале колоб с лосятиной, уникальный рецепт которого разработан президентом Ассоциации кулинаров России Анной Жуковой (рестораны «Пушкарская слобода» и «Вознесенская слобода»). Кроме того, будет работать продуктовая ярмарка и ярмарка уличной еды, а на сцене нового фудхолла ВДНХ пройдут мастер-классы по приготовлению блюд региональной кухни.

В декабре Владимирская область станет участницей новогодней выставки «Ёлки России». На уличном пространстве ВДНХ будут установлены 89 живых елей от каждого субъекта Российской Федерации. Все они будут украшены аутентичными коллекциями ёлочных игрушек в стиле региональных народных художественных промыслов и художественных ремёсел.

«Самым главным для Владимирской области днём станет 14 января – он определён нашим Днём региона. Нам очень повезло, что он совпал со Старым Новым годом. Это прекрасный повод для всех посетить экспозицию! В течение Дня посетителей ВДНХ ожидает обширная концертно-театральная программа, в том числе для детей. Запланирован ряд деловых и образовательных мероприятий. На улице будет организовано катание гостей выставки на тройке и владимирском тяжеловозе. Посетителей ждёт много интересного, познавательного и вкусного», – уверен Александр Ремига.

Первый вице-губернатор напомнил, что в рамках Международной выставки-форума «Россия» запущен информационный ресурс достижения.рф, где все регионы рассказывают о своих успехах в разных отраслях экономики и народного хозяйства. Владимирскую область представляют 19 проектов, за которые продолжается голосование.