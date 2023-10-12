12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Людям знать не положено. В Госдуме выступили против публикации результатов испытаний вакцин

Комитет Госдумы по охране здоровья не поддержал законопроект о публикации основных результатов испытаний лекарственных препаратов, который внес замредседателя комитета Алексей Куринный.

Куринный отмечает, что действующие нормы не допускают опубликования отчетов о таких исследованиях со ссылкой на коммерческую тайну, хотя обнародовать эти данные принято во многих странах мира. И очевидно, что публикация этих сведений повысила бы доверие к препаратам, особенно новым.

Комитет же встал на защиту коммерческой тайны. Он обеспокоен сохранностью сведений, составляющих коммерческую тайну. Особенно примечательно следующее возражение, достойное полной цитаты:

"Дополнительно Комитет полагает, что результаты клинических исследований предназначены прежде всего для специалистов, в частности медицинских и фармацевтических работников, в то время как пациенты могут неправильно их интерпретировать".

Напомним, данные о результатах испытаний "Спутника V" не обнародованы до сих пор. На сайте sputnikvaccine.com, посвященном препарату, в конце раздела "Клинические испытания" идут три ссылки на американский сайт clinicaltrials.gov. По всем трем ссылкам указано: No Results Posted, то есть результатов нет. Гражданам России вводили вакцину, данные по которой от них сокрыты.

В начале 2022 года на запрос Куринного Минздрав РФ ответил, что не обнародует результаты испытаний "Спутника V", так как это коммерческая тайна, принадлежащая разработчику этого генного препарата, а ее публикация не предусмотрена действующим законодательством.

Теги: вакцина, испытания, исследования, законопроект


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