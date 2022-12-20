Внесен законопроект о публикации "основных результатов" испытаний лекарственных препаратов

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный внес в Госдуму проект закона о том, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти должен размещать на своем сайте информацию об основных результатах клинического исследования лекарств. Изменения предлагается внести в статью 40 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств".

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В пояснительной записке указано, что действующие нормы не допускают опубликования отчетов о таких исследованиях со ссылкой на коммерческую тайну. Хотя обнародовать эти данные принято во многих странах мира.

В начале года на запрос Куринного Минздрав РФ ответил, что он не обнародует результаты испытаний "Спутника V", так как это коммерческая тайна, принадлежащая разработчику этого генного препарата, а ее публикация не предусмотрена действующим законодательством. То есть гражданам России вводили вакцину, данные по которой были от них сокрыты.

Напомним, в прошлом году, в условиях массовой ковид-вакцинации, рост смертности в России составил 37%, что стало одним из самых больших в мире. При этом Минздрав отказался публиковать любую статистику по вакцинированным.

Данные о результатах испытаний "Спутника" не обнародованы до сих пор. На сайте sputnikvaccine.com, посвященном препарату, в конце раздела "Клинические испытания" идут три ссылки на американский сайт clinicaltrials.gov. По всем трем ссылкам указано: No Results Posted, то есть результатов нет.

При этом в тексте законопроекта говорится о публикации "основных результатов", но что это такое, не уточняется. Под ними можно понимать и публикации об эффективности "Спутника" на уровне 95-97%, которые многократно размещались в СМИ, притом что смертность в регионах, где было привито практически все население, ничем не отличалась от смертности в наименее привитых регионах.