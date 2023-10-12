Владимир Якушев: Социальная поддержка граждан – неоспоримый государственный приоритет

Регионы Уральского федерального округа (Югра, Ямал и Тюменская область) вошли в число лидеров рейтинга субъектов, оказавших наибольшую поддержу социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и социальным предпринимателям. Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития, сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Также в категорию "кандидаты на лидерство" вошла Челябинская область .

. В число "регионов со средним уровнем" поддержки СОНКО включена Свердловская область .

. Курганская область внесена в список регионов, делающих первые шаги к успеху.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев отметил, что регионы УрФО демонстрируют высокие показатели на протяжении нескольких лет.

"Работа по оказанию поддержки СОНКО во всех регионах Уральского федерального округа выстроена на регулярной основе. Кроме того, такая помощь обеспечена необходимой нормативной базой", - подчеркнул полпред.

Также Владимир Якушев напомнил, что в послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин призвал по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческие организации, а также поручил поддерживать такие социально ориентированные НКО.

"Социальная поддержка граждан – неоспоримый государственный приоритет. Участие некоммерческих организаций в этой работе значительно сокращает нагрузку на социальные службы, помогает охватить качественными услугами большее количество людей", – акцентировал Владимир Якушев.

Следует отметить, что при составлении рейтинга учитывалась не только финансовая поддержка и наличие необходимой нормативной базы, но также и информационная поддержка СОНКО и социальных предпринимателей в регионах РФ.

В реестр Минюста России в Уральском федеральном округе включено 244 социально ориентированные некоммерческие организации, которые оказывают общественно полезные услуги. В регионах УрФО приняты нормативные акты, которые регламентируют порядок поддержки таких НКО, а в региональных бюджетах ежегодно предусматриваются средства для них.