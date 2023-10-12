Полостью модернизированный пивоваренный завод запустили в эксплуатацию во Владимирской области

Накануне в селе Чириково Суздальского района (Владимирская область) состоялось официальное открытие завода «Суздальский пивовар» после масштабной технологической модернизации и расширения производства. Проведённая реновация позволила увеличить мощности предприятия в 6 раз. Реконструкция проведена в рамках инвестиционного проекта при поддержке Правительства Владимирской области.

«Для нас очень важно было реанимировать проект. Буквально 10 месяцев назад мы подписали соглашение на Владимирском инвестиционном конгрессе, команда инвестора справилась оперативно. Мы со своей стороны помогли увеличить энергетические мощности, решить вопрос с подъездом к предприятию и коммунальной инфраструктурой. В конечном итоге всё это повысит налоговые отчисления в бюджет региона и обеспечит новые рабочие места не только на заводе, но и в смежных отраслях. До конца года только на пивоварне будет создано в общей сложности более 70 рабочих мест. Инвестиции в проект уже превысили два миллиарда рублей», – отметил Александр Авдеев.

На заводе установлено современное оборудование, запущено производство по выпуску пива в алюминиевой банке и стеклянной бутылке, ручные процессы в технологии исключены и заменены на автоматизированные. Одновременно с реконструкцией предприятия построен современный комплекс очистных сооружений, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Модернизация завода проходила в условиях санкционного давления, что потребовало поиска альтернативных путей поставки оборудования и обеспечения предприятия технологиями от ведущих производителей. Несмотря на сложности с поставками, реконструкция проведена в максимально сжатые сроки. Во время реализации инвестпроекта пивоварня не останавливала работу.

«В обстоятельствах, когда всё работало против нас, мы сумели за год с небольшим фактически отстроить новый завод с полным циклом – от технологии приёмки и переработки солода до выпуска готовой продукции. Поясню, почему мы остановили свой выбор на Владимирской области. Во-первых, именно здесь оказался завод, который обанкротился и не был до конца достроен. Мы сделали новый проект совместно с немцами. Во-вторых, в этом месте уникальная, качественная и вкусная вода. А это компонент номер 1 в любом напитке. А в-третьих, я просто влюбился в это место. Раньше приезжал сюда туристом из Петербурга. Случайности неслучайны. И вот уже мы восстановили бренд и все оригинальные рецептуры, разработали новые сорта и продолжаем расширять линейку продукции», – подчеркнул генеральный директор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман.

Обновлённые производственные мощности позволят предприятию расширять ассортимент выпускаемой продукции. В ближайшей перспективе планируется запустить производство медовухи, сидров, безалкогольных напитков, появится новая упаковка и новые бренды пива, в том числе созданные специально к 1000-летнему юбилею Суздаля.