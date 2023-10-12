Полостью модернизированный пивоваренный завод запустили в эксплуатацию во Владимирской области

12 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Полостью модернизированный пивоваренный завод запустили в эксплуатацию во Владимирской области

Накануне в селе Чириково Суздальского района (Владимирская область) состоялось официальное открытие завода «Суздальский пивовар» после масштабной технологической модернизации и расширения производства. Проведённая реновация позволила увеличить мощности предприятия в 6 раз. Реконструкция проведена в рамках инвестиционного проекта при поддержке Правительства Владимирской области.

«Для нас очень важно было реанимировать проект. Буквально 10 месяцев назад мы подписали соглашение на Владимирском инвестиционном конгрессе, команда инвестора справилась оперативно. Мы со своей стороны помогли увеличить энергетические мощности, решить вопрос с подъездом к предприятию и коммунальной инфраструктурой. В конечном итоге всё это повысит налоговые отчисления в бюджет региона и обеспечит новые рабочие места не только на заводе, но и в смежных отраслях. До конца года только на пивоварне будет создано в общей сложности более 70 рабочих мест. Инвестиции в проект уже превысили два миллиарда рублей», – отметил Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

На заводе установлено современное оборудование, запущено производство по выпуску пива в алюминиевой банке и стеклянной бутылке, ручные процессы в технологии исключены и заменены на автоматизированные. Одновременно с реконструкцией предприятия построен современный комплекс очистных сооружений, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Модернизация завода проходила в условиях санкционного давления, что потребовало поиска альтернативных путей поставки оборудования и обеспечения предприятия технологиями от ведущих производителей. Несмотря на сложности с поставками, реконструкция проведена в максимально сжатые сроки. Во время реализации инвестпроекта пивоварня не останавливала работу.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

«В обстоятельствах, когда всё работало против нас, мы сумели за год с небольшим фактически отстроить новый завод с полным циклом – от технологии приёмки и переработки солода до выпуска готовой продукции. Поясню, почему мы остановили свой выбор на  Владимирской области. Во-первых, именно здесь оказался завод, который обанкротился и не был до конца достроен. Мы сделали новый проект совместно с немцами. Во-вторых, в этом месте уникальная, качественная и вкусная вода. А это компонент номер 1 в любом напитке. А в-третьих, я просто влюбился в это место. Раньше приезжал сюда туристом из Петербурга. Случайности неслучайны. И вот уже мы восстановили бренд и все оригинальные рецептуры, разработали новые сорта и продолжаем расширять линейку продукции», – подчеркнул генеральный директор ООО «Суздальский пивовар» Даниил Бриман. 

пивоваренный завод(2023)|Фото: avo.ru

Обновлённые производственные мощности позволят предприятию расширять ассортимент выпускаемой продукции. В ближайшей перспективе планируется запустить производство медовухи, сидров, безалкогольных напитков, появится новая упаковка и новые бренды пива, в том числе созданные специально к 1000-летнему юбилею Суздаля.

Теги: пивоваренный завод, александр авдеев, суздальский пивовар, технологическая модернизация


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети