Рубль укрепился после указа Путина о продаже валютной выручки

Накануне вечером президент России Владимир Путин подписал указ, регламентирующий обязательную продажу выручки в иностранной валюте, получаемой различными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам). Документ предполагает три изменения.

Первое – для отдельных компаний вводится на полгода обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены Правительством. Соответствующее распоряжение вскоре будет принято.

Второе – вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

Третье – в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В указе главы государства определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, сообщает Правительство России.

К этой мере многие эксперты призывали уже давно, и ожидаемо она привела к укреплению рубля безо всякого повышения ключевой ставки ЦБ. По данным "Известий", рубль 12 октября заметно укрепился на старте торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара упал до 96,59 руб., юань упал до 13,212 руб. Кроме того, курс евро на Мосбирже к 7.01 мск опустился ниже 103 руб. впервые с 29 сентября.

В конце февраля 2022 г. власти уже принимали похожее решение. Тогда Минфин России обязал экспортеров продавать валютную выручку в размере 80%. Курс рубля долгое время держался на уровне 50-60 за доллар. Позже экспортеры пожаловались, что столкнулись с трудностями. Спроса на рынке на валюту не было: объемы импорта в страну из-за санкций сократились, импортерам больше не нужно столько валюты, сколько предлагают экспортеры. В июне 2022 г. власти пошли навстречу экспортерам и отменили эту норму, с тех пор рубль стал ослабевать и к августу 2023-го упал до 100 за доллар. Два внеплановых раунда повышения ключевой ставки ЦБ, до 13%, не особо помогли национальной валюте, зато вызвали взрывное удорожание кредитования.