Голикова: Нет необходимости вводить в РФ ограничения из-за коронавируса

Последнюю неделю в России регистрируется снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, нет необходимости вводить ограничения. Она отметила, что в течение пяти-шести недель в стране наблюдался подъем заболеваемости коронавирусом, и это было ожидаемо.

"И очень рассчитываем на то, что у нас за три года граждане стали абсолютно сознательными и элементарные правила безопасности, как то - помыть руки, не выходить из дома, если плохо себя чувствуешь, - будут соблюдать", - отметила вице-премьер, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, изменчивость COVID-19 не влияет на эффективность препарата "МИР- 19" российского производства, поэтому его не нужно обновлять.