11 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В екатеринбургском "Колизее" появится третий этаж

В Екатеринбурге собираются провести реконструкционные работы в кинотеатре "Колизей". В планах расширить полезные площади путем строительства третьего этажа. При этом внешний облик здания сильно не поменяется.

Как сегодня рассказала директор театра-резидента "Провинциальные танцы" Ольга Паутова, чья труппа занимается в здании, площадей для репетиций катастрофически не хватает. На данный момент танцорам приходится репетировать на основной сцене.

Решить эту проблему собираются возвращением "Колизею" его исторической скатной крыши, вместо сегодняшней плоской. В зрительском же зале, напротив, сделают потолок пониже, благодаря чему в здании появится полноценный третий этаж площадью 200 кв.м и высотой 4,5 м. Именно там будут заниматься танцоры, передав бывший малый кинозал под лекторий.

В числе небольших изменений: видеоинсталляции на стенах, перенос гардероба на противоположную сторону и обустройство небольшого кафе на его месте, а также прочие реставрационные работы.

На данный момент все работы оцениваются примерно в 250-300 млн руб., однако точную цифру глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков назвать не смог. Пока ведется подготовка научно-проектной документации, а двухлетний ремонт запланирован на лето 2024 года.

Теги: Колизей, реконструкция


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