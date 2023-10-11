В Испании рухнул самолет

Небольшой самолет разбился в испанском автономном сообществе Андалусия.

Погибли двое, уточняет ТАСС. Борт принадлежал летной школе в Малаге и направлялся в Валенсию.

Ранее Накануне.RU сообщало о том, что вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. По предварительным данным, двух пилотов удалось спасти. Борт упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 км от береговой линии. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия – в районе был сильный туман.