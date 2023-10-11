Mash: Украинские дроны дважды атаковали брянскую колонию с пленными солдатами ВСУ

ВСУ второй раз атаковали дронами-камикадзе здание исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Брянске, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в ИК-2 находятся украинские экс-бойцы и диверсанты. БПЛА снова был начинен брикетами канадской пластичной взрывчатки С4 с металлическими шариками.

10 октября дрон ВСУ ударился о крышу ИК-2 и развалился, сообщает Mash. Взрывчатка на его борту не сдетонировала.

На прошлой неделе над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей за одну ночь средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник.