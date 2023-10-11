В Когалыме выясняются обстоятельства гибели полицейского на рабочем месте

В Когалыме выясняются обстоятельства гибели полицейского на рабочем месте, сообщает "Вестник Сургутского района" ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Тело полицейского было обнаружено 9 октября около 23.20 часов, в кабинете. На месте происшествия рядом с ним лежало табельное оружие. По данным издания, была обнаружена также предсмертная записка. Полицейский работал старшиной группы тылового обеспечения. По словам того же источника, старшина был разведен, у него осталось двое детей – восьми и полутора лет.

По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.