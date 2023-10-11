Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале сообщил подробности столкновения поездов в метрополитене.

По его словам, сегодня в 10.30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.

Собянин добавил, что серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда, ему оказывается медпомощь.

Мэр пообещал, что движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что из-за ЧП от станции "Люблино" до станции "Дубровка" нет движения поездов. Предварительно, пострадали два человека: машинист и молодая пассажирка. Машинист оказался зажат в кабине при столкновении поездов, его вытаскивают спасатели.