Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале сообщил подробности столкновения поездов в метрополитене.
По его словам, сегодня в 10.30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции.
Собянин добавил, что серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда, ему оказывается медпомощь.
Мэр пообещал, что движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.
Ранее сообщалось, что из-за ЧП от станции "Люблино" до станции "Дубровка" нет движения поездов. Предварительно, пострадали два человека: машинист и молодая пассажирка. Машинист оказался зажат в кабине при столкновении поездов, его вытаскивают спасатели.