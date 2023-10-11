В Сургуте представили проект "Герои земли Сургутской", посвященный памяти погибших на СВО

В Сургутском краеведческом музее представили выставочный проект "Герои земли Сургутской", который реализован для увековечения памяти сургутян, погибших в ходе специальной военной операции. Идея его создания принадлежит Администрации города.

Вниманию гостей была представлена галерея фотопортретов погибших участников специальной военной операции, информация об их воинском звании, наградах, дате гибели. Это жители Сургута, Сургутского района и других регионов, жизнь которых была связана с Сургутом. В числе погибших героев – награждённые орденами Мужества сургутяне Михаил Волков, Сергей Дедюля, Владислав Ковешников, Валентин Штогрин. На мероприятии выступил глава Сургута Андрей Филатов.

"Память – то, что нас объединяет, делает нас сильными. Это наша точка опоры. Наши земляки, наши герои – это по-настоящему пример мужества, патриотизма, самоотверженности и самоотдачи, пример для будущих поколений. Я убежден, что мы не растеряем ни капли знаний об их подвиге, сохраним и пронесем на многие и многие годы. Мы не подведем вас, доделаем начатое дело и победа будет за нами. Мы будем с вами на всем пути и вместе преодолеем преграды. Мы победим", – сказал Андрей Филатов.

На открытии присутствовали родные и близкие погибших, по согласованию с которыми была сформирована экспозиция. Одна из них – Ольга Волкова, мама героически погибшего Михаила Волкова, в честь которого в школе № 19 установили мемориальную доску.

"То, что мы сегодня здесь видим, нужно нам, матерям. У каждого из нас время разделилось на до и после. Когда видишь эти портреты, ты видишь в глазах то стремление и желание жить, с которым мы проводили своих мужей и сыновей. Они хотели жить. Они любили жить. Но они понимали, что от них зависит очень многое. Мы с вами должны сохранить память, мы должны помочь ребятам, которые там, за ленточкой, одержать победу. Мы тыл, мы сильные", – сказала Ольга Волкова.

Со словами приветствия к гостям также обратились председатель думы Сургута, представители крупнейших религиозных конфессий, представители администрации Сургутского района, военный комиссар города Сургута и Сургутского района. В ходе мероприятия гостям рассказали о работе в Сургуте проекта "Звуки памяти", организованного женским движением партии "Единая Россия" для поддержки родителей и жен погибших героев. Экспозиция продолжит свою работу на площадках образовательных учреждений, в АНО "Мультимедийный исторический парк "Моя история", в электронном виде – на сайте Сургутского краеведческого музея. Проект станет основой для проведения уроков мужества.