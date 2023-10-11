Госдума узаконила любительский спорт

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о физкультуре и спорте, которые закрепляют новые, ранее не фигурировавшие в законодательстве понятия — "любительский спорт" и "любительская спортивная лига".

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Законопроект был разработан группой депутатов вместе с Минспорта и спортивными федерациями. Его соавтор, член член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко сказал, что законопроект направлен на решение задачи, которую ранее поставил президент РФ, - вовлечь 70% населения в систематические занятия спортом к 2030 году.

Согласно документу, любительским спортом будет считаться часть массового спорта, если она направлена на физподготовку граждан и их участие в спортивных соревнованиях, при условии, что это не направлено на получение систематического дохода и не является трудовой функцией участвующих в таких соревнованиях спортсменов. А любительской спортивной лигой будет считаться НКО, которая создана для организации и проведения любительских спортивных мероприятий.

Официально считается, что сейчас в России спортом занимаются около 65 миллионов человек - чуть больше половины всех россиян, которые могут это делать. Правда, не все согласны с этими цифрами и считают, что они завышены.