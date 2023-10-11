Кадыров опубликовал видео со своей пробежки

47-летний Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео своей утренней "пробежки".

"На улице прекрасная погода, которая так и просит выйти из дома. Утро начинаем с легкой пробежки. Не забываем мой совет про свежий воздух. Вперёд!" – говорится в подписи к видео, в котором глава Чечни в технике джоггинга (он же бег трусцой) небыстро стартует и скрывается за поворотом аллеи, пробежав несколько десятков метров.

Ранее в сети и в СМИ появлялась информация о нездоровье Кадырова и даже его госпитализации. Сам он отрицает, что имеет какие-либо проблемы со здоровьем. Из видимых симптомов у главы Чечни наблюдается стремительный набор веса.