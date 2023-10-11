"Русгидро" пожаловалась на качество российских электромобилей Evolute

В "Русгидро" недовольны качеством российских электромобилей Evolute.

Они используются в принадлежащем энергокомпании сервисе каршеринга Green Crab. Об этом на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации сообщил генеральный директор "Русгидро" Дмитрий Беляев.

По его словам, "детские болезни" отечественных электрокаров приводят к тому, что 20% парка и более могут в моменте находиться в простое.

Отмечается, что данная техника находится в лизинге, платежи за нее приходится вносить и во время простоя. Беляев также отметил, что проблемы возникают и с зарядными станциями для электрокаров, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России наблюдается резкий рост продаж электромобилей. Показатель вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. С начала текущего года россияне купили около 4,5 тыс. электрокаров.