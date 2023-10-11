Ленобласть - передовой регион России по развитию АПК

На агропромышленной выставке "Золотая осень", которая прошла в Москве, Ленинградская область показала масштабные достижения в самых разных сферах развития сельских территорий и удостоилась множества наград.

На площадке агровыставки губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично продемонстрировал председателю Правительства России Михаилу Мишустину достижения региона. Российский премьер, кстати, осмотрел экспозиции всего четырех российских регионов лично, в том числе, и Ленобласти.

«С главой федерального правительства мы обсудили увеличение объема производства яиц с 3,5 до 4,8 млрд в течение предстоящих трех лет ― такое обязательство регион берет на себя. Это очень серьезная цифра, но у нас есть возможность увеличивать объёмы производства, причем реально в больших масштабах. Второе, о чем мы говорили, это поддержка капитального строительства современных молочных ферм, свинокомплексов, птицефабрик и рыбоводческих хозяйств. Я благодарен нашим аграриям. Нам есть что показать, чем гордиться, о чем говорить. Самое главное ― продолжать дальше развиваться», ― сказал Александр Дрозденко.

Рост объемов всего сельхозпроизводства в Ленобласти с начала года составил 2,1%, объем господдержки АПК в 2023 году увеличен на 7,5% ― до 5,7 млрд руб., в регионе реализуется порядка 100 инвестпроектов на сумму более 50 млрд рублей. Рост производства молока в области составил 6,1%, произведено 414 тыс. тонн молока, рост молочной продуктивности составил 6% ― 5817 кг. Господдержка производства молока и племенного животноводства 2023 году составит 1,1 млрд рублей. Общая господдержка отрасли ― 5,7 млрд рублей, 107,5 % к 2022 году.

Позитивная динамика достижений области вывела регион на первые места в России по производству аграрной продукции. Ленинградская область на 1 месте в России по производству яиц, салата и зеленных культур, надоям на одну фуражную корову, на 2 месте по поголовью птицы, занимает 3 место по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов, 5 результат по стране по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов, 9 место по производству молока.

Медали, дипломы и другие награды на всероссийской выставке "Золотая осень" стали заслуженной констатацией успехов агрокомплекса Ленобласти. Стенд Ленинградской области был признан лучшим на 25-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень».





Всего 38 наград Минсельхоза РФ - организатора выставки получили ленинградские аграрии. 13 медалей у животноводческой племенной службы региона. Особенно интересно, что золотом была отмечена работа по цифровизации племенных процессов регионального центра информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области «Плинор».

«Наши награды ― это огромный успех региона, всего АПК региона. Молочное животноводство ― одна из наших приоритетных отраслей. Мы ― первые в России по молочной продуктивности коров, что особо отметил, посещая наш стенд, премьер-министр России Михаил Мишустин», ― рассказал зампредседателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

9 наград в общий зачет добавила госветслужба регион, 8 медалей - продукция комбикормовых предприятий (АгроБалт трейд» и «СиБиЭс Волосово», Гатчинский комбикормовый завода) 3 награды — у Агентства АПК: за популяризацию сельских профессий, профориентацию и поддержку фермерства.

И, что особенно важно - 3 медали Ленобласть получила за проекты комплексного развития села. Как лучшая практика комплексного подхода к развитию инфраструктуры сельской территорий серебряной медали удостоен проект реконструкции поселков Новоселье и Аннино в Ломоносовском районе. Еще одно серебро вручено за новое многофункциональное общественное пространство в поселке Кобринское. Бронзу от Минсельхоза РФ вручили проекту комплексного развития поселка Оредеж Лужского района.





Отметим, что в 2023 году по программе комплексного развития сельских территорий в Ленинградской области реализуются 40 проектов стоимостью 1,4 млрд рублей.





«Комплексный подход Ленинградской области к обустройству села со строительством учреждений культуры, образования, спорта, с развитием дорог, транспорта, с созданием современных предприятий и производств позволяют нашим людям достойно жить и работать на селе в самых удаленных уголках области. Сейчас мы переходим к развитию опорных населенных пунктов и сельских агломерации, что даст новые возможности для комплексно решения вопросов качества жизни людей», – отметил Олег Малащенко.

А губернатор Александр Дрозденко в завершении демонстрации достижений Ленобласти Михаилу Мишустину в рамках осмотра стенда региона на агровыставке "Золотая осень" подчеркнул, что АПК ― один из лидеров экономики региона и отрасль продолжает показывать стабильный рост производства, сохраняет рост инвестиций и лидирующие позиции в России.