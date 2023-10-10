10 Октября 2023
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Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Минфин России считает Челябинскую область регионом с высоким уровнем долговой устойчивости

По данным Минфина страны, Челябинская область вошла в группу территорий с высоким уровнем долговой устойчивости, сообщает пресс-служба правительсттва региона.

В региональном минфине пояснили, что это говорит о низкой закредитованности, возможности погашать и обслуживать имеющиеся займы без риска для выполнения бюджетных обязательств.

"Челябинская область предпочитает не брать дорогие коммерческие займы, которые могут отразиться на финансовой устойчивости бюджета. Благо, нам удается справляться собственными силами в решении не только текущих задач, но вопросов развития, и для таких кредитов нет острой необходимости", – говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

правительство челябинской области(2023)|Фото: pravmin.gov74.ru

В последний раз банковские кредиты для нужд бюджета привлекались в 2016 году, позже – в 2020 году – регион выпускал облигации.

Отметим, на протяжении пяти лет Челябинская область, демонстрируя сдержанную долговую политику, ни разу не покидала лидирующую группу.

Теги: минфин, долговые обязательства, коммерческие кредиты,


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