Лавров собрался в Пекин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Пекин.

Это произойдет 16-18 октября, приводит ТАСС сообщение официального представителя МИД России Марии Захаровой. Запланированы его переговоры с главой МИД КНР Ван И.

Напомним, ранее Лавров высказал мнение, что серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, стала беспрецедентной со времен окончания Холодной войны. Кроме того, Лавров считает, что новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие – под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона".