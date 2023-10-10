10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Лавров охарактеризовал прошедшие учения НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО, в том числе с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории Российской Федерации, стала беспрецедентной со времен окончания Холодной войны.

Кроме того, Лавров считает, что новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие – под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Об этом министр сообщил в статье "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности" для портала "Россия в глобальной политике".

Напомним, ранее стало известно, что Североатлантический альянс проведет в 2024 г. крупнейшие в своей истории учения после Холодной войны. Более 40 тыс. человек примут участие в учениях в Германии, Польше и странах Балтии. Цель учений – "отработка попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран – членов альянса". Маневры якобы рассматриваются НАТО как "ключевая часть демонстрации Москве готовности альянса к войне".

Теги: НАТО, Североатлантический альянс, учения, Сергей Лавров


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