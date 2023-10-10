В Югре выявлено 777 случаев заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон"

В Югре выявлено 777 случаев заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон", сообщили Накануне.RU в окружном Роспотребнадзоре.

Заболевания выявлены у взрослых, в 18 муниципальных образованиях: Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Пыть – Ях, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский район, Советский район, Урай, Радужный, Белоярский.

Из них завозные – 14 (1,8%) из стран: Мальдивы, Египет, Турция, Сомали, ОАЭ, Доминикана, Испания, Таджикистан, Казахстан.

На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре всего зарегистрировано 271 480 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что составляет 16 209,2 случаев на 100 тысяч населения.

Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,00%.