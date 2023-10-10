На Урале подросток умер, попробовав неизвестный наркотик

На Среднем Урале подросток погиб в результате употребления наркотика. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось на днях в Верхней Пышме: 20-летний молодой человек склонил попробовать наркотическое средство своего знакомого 2007 года рождения. После употребления вещества здоровье подростка резко ухудшилось. Он был экстренно госпитализирован в местную больницу, где 6 октября скончался.

Силовики оперативно установили подозреваемого. Как рассказал руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, фигурант этой криминальной истории уже не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление дурманящих веществ и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

"В связи с этим пагубным пристрастием он состоит на соответствующем учете. Кроме того, ранее этот молодой человек привлекался и к уголовной ответственности за грабеж. Еще одной красноречивой характеристикой этого "прожигателя жизни" является то, что он в свои 20 лет не обременяет себя каким-либо общественно полезным трудом, то есть нигде не работает", - рассказал полковник Горелых.

СК возбудил уголовное дело по статье "Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Для определения точной причины гибели юноши и установления смертельного вещества назначены экспертизы. Проводятся допросы свидетелей и подозреваемого. Отдельно устанавливаются причины, которые привели к трагедии.