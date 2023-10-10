10 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

ООН: Решение Израиля отключить воду в Газе затрагивает 610 тысяч человек

В ООН заявили, что решение Израиля отключить воду в Газе затрагивает 610 тысяч человек и приведет к острой нехватке питьевой воды.

Блокада, ставящая под угрозу жизнь мирных жителей, запрещена международным гуманитарным правом, отметил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, любые ограничения на передвижение людей и перемещение товаров должны быть обоснованы военной необходимостью, передает ТАСС. В противном случае такие действия могут расцениваться как "коллективное наказание", пояснил Тюрк.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Израиль официально перешел на военное положение. К 9 октября ЦАХАЛ начал масштабную атаку на сектор Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа. По его словам, подача электроэнергии и топлива была прекращена 7 октября.

Теги: израиль. сектор газа, блокада, оон


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