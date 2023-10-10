10 Октября 2023
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Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

На Ямале зафиксировали три очага кори

На Ямале зафиксировали три очага кори, сообщает "Север Пресс" со ссылкой на главного санитарного врача ЯНАО Людмилу Нечепуренко.

Один случай, завозной - в Лабытнанги. Диагноз был поставлен строителю из Ингушетии, один - в Пангодах, инфекцию выявили у ребенка из Чечни. В Новом Уренгое — 28 случаев заболевания.

Нечепуренко отметила, что прививки против кори ставят каждому, кто контактировал с больными, кто не имеет данных о вакцинации, кто вакцинирован однократно. Так, в газовой столице медики охватили более 93% контактных северян, что больше 8 тыс. человек.

Вакцины в регионе пока хватает, в течение месяца ожидается поставка 12 500 доз.

Теги: корь, очаги, вакцинация


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