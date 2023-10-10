На Ямале зафиксировали три очага кори

На Ямале зафиксировали три очага кори, сообщает "Север Пресс" со ссылкой на главного санитарного врача ЯНАО Людмилу Нечепуренко.

Один случай, завозной - в Лабытнанги. Диагноз был поставлен строителю из Ингушетии, один - в Пангодах, инфекцию выявили у ребенка из Чечни. В Новом Уренгое — 28 случаев заболевания.

Нечепуренко отметила, что прививки против кори ставят каждому, кто контактировал с больными, кто не имеет данных о вакцинации, кто вакцинирован однократно. Так, в газовой столице медики охватили более 93% контактных северян, что больше 8 тыс. человек.

Вакцины в регионе пока хватает, в течение месяца ожидается поставка 12 500 доз.