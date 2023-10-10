Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле

Подтвердились данные о гибели второго гражданина РФ в результате атаки движения ХАМАС на Израиль, сообщил посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

"Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть. Мы еще не связались с родственниками и не знаем всех обстоятельств", — сказал дипломат в эфире Первого канала.

Накануне посольство России в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате начавшейся 7 октября атаки движения ХАМАС на страну. Пропавшими без вести числятся четверо российских граждан.

В ХАМАС заявляли, что в заложниках находятся десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы. Однако позже представители движения сообщили РИА Новости, что пока не знают точное количество и гражданство заложников.