10 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ковид или СВО? Психиатры не знают, что больше повлияло на состояние свердловчан

Психиатры затрудняются сказать, какие события мировой истории последних лет повлияли на психоэмоциональное состояние жителей Свердловской области.

На сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге корреспондент Накануне.RU поинтересовался у экспертов: что, на их взгляд, больше повлияло на психоэмоциональное состояние свердловчан: пандемия COVID-19 (началась в 2020 году) или проведение специальной военной операции (СВО идет с 2022 года)? Как рассказал главный врач областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк, в плане оценки мировых событий у каждого свои подходы и ощущения, поэтому сложно сказать.

"Это глубоко индивидуальный вопрос. Социальных опросов мы, как медицинская служба, не проводим, поэтому вряд ли можем здесь компетентно ответить", - пояснил Сердюк.

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Как сообщил заместитель главврача Свердловской областной клинической психиатрической больницы, руководитель областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель, значительные изменения в психоэмоциональном состоянии уральцев фиксировались уже очень давно.

"Это было в те стародавние времена, когда у нас в стране менялся политический строй. Тогда, действительно, многие люди отреагировали очень болезненно на эти процессы. Это было связано, например, с ростом числа суицидальных попыток. Но в последние годы, несмотря на все перипетии, мы видим четкое снижение этого индикатора", - отметил Перцель.

Напомним, по мнению свердловских психиатров, живое общение людей в век цифровизации можно назвать роскошью.

Теги: события, психиатры, состояние, Свердловская область


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