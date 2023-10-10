Свердловский психиатр о цифровизации: Живое общение становится роскошью

Живое общение людей в век цифровизации можно назвать роскошью. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге заявил заместитель главврача Свердловской областной клинической психиатрической больницы, руководитель областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.

"Мы видим, что живое общение становится уже чем-то таким, напоминающим роскошь. Здесь важно понять, что цифровые технологии никуда не денутся. Очень хорошо, что они появились, и надо этим пользоваться, но и не отказывать себе в роскоши вживую общаться с другими людьми", - рассказал Перцель.

Исследование показало, что подростки отмечают негативное влияние на них дистанта и цифровизации образования в целом. Из-за этого они впадают в депрессию, хотя при этом буквально "живут" в Сети. Свердловские эксперты попытались объяснить, почему так происходит. Как заявила заведующая филиалом "Детство" областной клинической психиатрической больницы Светлана Хабарова, дистант и другие дистанционные технологии внесли в нашу жизнь "много интересных вещей".

"Я считаю, что те, кто раньше был "офлайн", не вышли в "онлайн". А те, кто был "онлайн", их не стало больше "офлайн". Значительного увеличения увлечения дистанционными технологиями у детей с достаточной социальной активностью не стало", - сообщила Хабарова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Как добавил главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк, существует много разных мнений по поводу дистанта.

"Можно сказать, что раньше было лучше, что лучше учили. Но прогресс идет, элементы цифровизации появляются везде, от этого никуда не деться. Как правильно этим распорядиться – думаю, коллеги из образовательной сферы нам в этом помогут. Каждый человек по-разному реагирует на предлагаемые формы обучения. Ребенок может замечательно учиться как "онлайн", так и "офлайн". Мы – за сохранение частично реального обучения, живого эмоционального общения и живой психической и физической активности во взаимодействии", - отметил Сердюк.