Володин: Если будет принято решение об изъятии активов РФ, появится право на аналогичный ответ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал сообщения о готовности Берлина изъять замороженные российские активы.

Российский политик заявил, что как только такое решение состоится, "мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств".

"Это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным", - написал Володин в своем телеграм-канале.

"Руководство Германии из истории собственной страны должно помнить, чем заканчивались попытки посягательств на чужое", - добавил спикер Госдумы.

Напомним, в октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Для конфискации замороженных в ЕС активов России и их использования, в частности, на нужды восстановления Украины, необходима правовая база, которой пока нет, признавала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.