Порошенко: Минские соглашения позволили Украине отстроить армию

Подписанные в 2015 году минские соглашения позволили провести реформу Вооруженных сил Украины и сформировать международную коалицию против России.

Об этом сообщил в интервью BBC бывший украинский Петр Порошенко. "Знаете, в чем состоит успех минских соглашений, несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из их пунктов? Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", - сказал заявил он в документальном фильме "Путин против Запада".

При этом Кристоф Хойсген, занимавший с 2005 по 2017 год пост советника по вопросам политики безопасности бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил, что перед подписанием минских соглашений Порошенко сообщил главе правительства ФРГ о плачевном положении Вооруженных сил Украины в городе Дебальцево. "Порошенко ясно заявил ей, что силам обороны [Украины] нанесено поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении", - отметил Хойсген.

7 декабря в интервью германской газете Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала заключение минских соглашений в 2014 году "попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее". Экс-президент Франции Франсуа Олланд прокомментировал заявление Меркель, сказав, что она была права. Он отметил, что Западу нужна была "передышка" после 2014 года, а для Киева складывалась неблагоприятная политическая ситуация.

Признания руководства Украины, а также Меркель и Олланда о Минских соглашениях должны стать доказательствами для международного военного трибунала над ними заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.