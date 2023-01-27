Лесные инспекторы зафиксировали сброс жидких бытовых отходов в Ишимском лесничестве

Лесные инспекторы зафиксировали сброс жидких бытовых отходов в Ишимском лесничестве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На днях два правонарушителя сбросили отходы на участки площадью по 0,02 га. Специалисты зафиксировали номера автомобилей. В каждом случае сумма ущерба — 9 015 рублей. Личность виновных устанавливают для привлечения их к административной ответственности.

Власти региона напоминают, что за загрязнение природы предусмотрено наказание в виде штрафа. Для граждан сумма штрафов составляет от 2 000 до 3 500 рублей. Для должностных лиц штрафы уже выше и начинаются от 10 000 рублей до 20 000 рублей.

Ведущие предпринимательскую деятельность, без образования юридического лица, получают такие же штрафы, как и должностные лица: от 10 000 до 20 000 рублей. Кроме того, существует риск, что их деятельность будет приостановлена до 90 суток.

Самое суровое наказание понесут юридические лица. Штрафы для них составят от 100 000 рублей до 300 000 рублей. Их деятельность также будет приостановлена до 90 суток.

В инфоцентре напоминают, что прием сточных вод должен проводиться в соответствии с санитарными правилами на специальных пунктах. Слив в любом другом месте считается незаконным.