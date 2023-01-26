26 Января 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми в пять раз увеличат штрафы за незаконную расклейку объявлений

Мэр Перми Алексей Демкин сообщил об увеличении штрафов за незаконную расклейку объявлений в пять раз, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он назвал это решение вынужденной мерой, поскольку существующие меры наказания в 1000 и 2000 рублей не останавливают нарушителей, портящих внешний вид города.

"Значит будем увеличивать наказание в разы. Человек должен понимать, что проще сменить род деятельности, чем работать в минус и платить штрафы. Поэтому по моей инициативе подготовлены изменения в краевой закон об административных правонарушениях, предполагающие увеличение штрафа для расклейщиков до 5 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей – за повторное. Рассчитываю, что депутаты Законодательного собрания края нас поддержат", - написал глава города.

Законопроект уже внесен на рассмотрение в краевой парламент.

Теги: штрафы, объявления, Алексей Демкин



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