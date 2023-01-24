Пермские депутаты заявили о необходимости введения цензуры

Пермские депутаты на сегодняшнем заседании выступили за необходимость введения цензуры, сообщает "Ъ".

Вопрос был поднят в рамках обсуждения патриотического воспитания. В частности депутат гордумы Владимир Плотников заявил, что в свое время было упущено воспитание идеологии что сейчас "навальнисты" могут просочиться в центры воспитания молодежи и рассказывать детям, что "Дом-2" - это хорошо, что Моргенштерн (рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, признан в РФ иностранным агентом) — это хорошо.

"Нам нужны активисты, у которых голова заточена именно на любовь к своей родине, патриотизм, которые не смотрели бы “за забор”, как там американцы живут или европейцы. Мы сейчас все увидели. Спецоперация показала нам, куда мы шли и чего добились. Очень хотелось бы, чтобы мы нормально к этому подходили, и цензура нам очень нужна", - выразил мнение парламентарий.

Плотников предложил уделить особое внимание развитию общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых". Он предложил создать в каждом районе молодежные советы, которые способствовали распространению государственной идеологии и предложил подключить к этому церковь, назвав происходящее "борьбой с дьяволом".

"Идет борьба между дьяволом и богом, понимаете? Я имею в виду, дьявол — это Запад, который навязывает нам вот это все. Нам нужны нормальные человеческие ценности. Нужно, чтобы священники тоже принимали участие, потому что у нас очень слабая религия. Мы должны воспитывать молодежь, говорить, что у них есть рамки и за "буйки" заплывать нельзя",— завершил свое выступление парламентарий.

Заместитель главы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов отметил, что определенная цензура все-таки есть и привел в пример отмену концертов стендаперов в городском ДК им. Солдатова. Ему возразил глава Перми Алексей Демкин, отметив, что речь идет о конкретном выступающем. После ознакомления с его выступлениями власти передали информацию в администрацию президента с просьбой не пускать его на пермские площадки.

"Там интеллекта недостаточно у человека. Те глупости, которые он нес со сцены, вызывали дикий хохот, но для человека, воспитанного в хороших традициях, я считаю, это было сложно назвать юмором", — уточнил мэр.