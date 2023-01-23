В Прикамье пострадавшие в ДТП с медицинской "Газелью" доставлены в клиники Губахи и Чусового

В минздраве Пермского края высказались об аварии на 169 км трассы Кунгур – Соликамск, в которой погибли несколько человек.

"Сегодня произошла трагедия – на дороге Кунгур – Соликамск в ДТП погибли три жителя Гремячинска и водитель перевозившего их автомобиля. Приношу искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Еще двое пострадавших были госпитализированы в больницы Губахи и Чусового. Один находится в удовлетворительном состоянии, состояние второго оценивается как средней степени тяжести. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства здравоохранения.

Напомним, по предварительной информации краевого ГУ МВД, водитель большегруза "Вольво" допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем "Газель", в которой находились пассажиры.