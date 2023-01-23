В России перестанут публиковать декларации о доходах депутатов и сенаторов

Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации смогут не публиковать свои декларации о доходах уже в этом году. С этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения.

"Это будет общая статистическая информация", - сообщил источник "Ведомостей" в комитете Госдумы по госстроительству, информацию подтвердил изданию председатель комитета Павел Крашенинников.

Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут. Крашенинников сказал изданию, что сведения перестанут публиковать с 1 марта.

Ранее Владимир Путин разрешил участникам спецоперации не декларировать доходы. Согласно документу, от декларирования доходов освобождены: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач, замещающие должности. Льгота будет действовать на весь период проведения СВО.