Путин разрешил участникам спецоперации не декларировать доходы

Участники специальной военной операции будут освобождены от предоставления сведений о своих доходах. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, от декларирования доходов освобождены: военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач, замещающие должности.

Льгота будет действовать на весь период проведения СВО.