20 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минтруд предложил улучшить трудоустройство безработных

Безработным дипломированным в России нужно помочь найти работу. Минтруд разработал проект приказа об утверждении профессионального стандарта "Профконсультант" для этих целей. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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В настоящее время в России около двух миллионов молодых безработных от 18 до 28 лет с дипломом о профессиональном образовании, в том числе высшем, пишет "Парламентская газета". Помочь им найти работу призваны профориентационные центры при колледжах и вузах, биржи труда и службы занятости, но на практике они помогают мало.

По данным Росстата, обнародованным в марте 2022 года, среди безработных было больше всего молодежи до 25 лет - 18,5% всех безработных в стране. Это даже больше, чем в группе старше 50 лет, на которую приходилось 17,9% безработных, притом что самой молодежи в абсолютном выражении меньше. То есть уровень безработицы среди молодых самый высокий. Средний же возраст безработного в России составил 36,6 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сегодня в России нет единой системы квалификационных требований, норм аттестации, подготовки и переподготовки таких кадров. В итоге в стране имеет место стремительное развитие фактически целого нерегулируемого вида экономики - баз вакансий и резюме государственного, муниципального, образовательного и частно-коммерческого направления.

Главной задачей профконсультанта будет оказание помощи в выборе профессионального и карьерного пути на основе сравнения своих профессиональных предпочтений с потребностями рынка трудоустройства. Для этого такие специалисты должны предоставить клиенту полную информацию о рынке труда. Всего планируется подготовить четыре тысячи таких специалистов, которые должны работать в органах госвласти, аналитических центрах, госкорпорациях, научных и образовательных организациях и т.п.

В Минтруде также признали, что в России сегодня нет национального словаря профессий и энциклопедии профессий, что затрудняет молодежи выбор жизненного пути.

Интересно, что в 2022 году, по данным опроса "Работа.ру", 71% россиян хотели сменить работу. Главными причинами были недовольство зарплатой, руководством и коллективом, а также слишком большая загруженность.

Теги: трудоустройство, безработица



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