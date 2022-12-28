Безработица в России на историческом минимуме – 3,7%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о достижении исторического минимума безработицы в ноябре 2022 года.

"В ноябре безработица достигла исторического минимума - 3,7%", - заявил глава правительства на заседании кабинета министров. Он считает, что это "результат решительной и согласованной работы правительства, депутатов Госдумы и сенаторов, проходившей в условиях беспрецедентных санкций".

Между тем, такая ситуация начинает беспокоить Центральный банк России. Там считают, что дисбаланс на рынке труда (мало работников, много работы) становится проинфляционным фактором. А собственно сокращение рабочей силы происходит в том числе по вине мобилизации. "Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях в них ускоряется рост реальных заработных плат, который может опережать рост производительности труда", - заявлял регулятор в середине декабря.

Кроме того, отсутствие рабочей силы ведет к затормаживанию расширения экономики – возможности для роста почти исчерпаны, считают в ЦБ.